Через 80 лет на Земле начнется массовое вымирание

- 05.07.2018 10:54
Через 80 лет на Земле начнется массовое вымирание

Ученые Массачусетского технологического университета пришли к выводу, что наша планета начнет умирать примерно через 83 года. Ученые подсчитали, что через указанный отрезок времени в океанах сосредоточится критическое количество углерода.

За последните 540 миллионов лет на Земле имело место пять периодов массового вымирания. И каждый из таких вымираний был вызван нарушением в процессах циркуляции углерода. Когда круговорот углерода не был стабильным, это приводило к вымиранию жизни на Земле.

На циркуляцию углерода оказывают влияние и естественные причины, так и антропогенный фактор, к примеру - выбросы углекислого газа СО2 в атмосферу. По словам главы научного исследования Даниэля Ротмана, за короткие сроки объем СЩ2 в атмосфере существенно увеличился, потому новый, уже шестой по счету период массового вымирания на планете стал еще ближе. От того, насколько быстро в океане уровень углерода достигнет критической отметки, равной 310 гигатонн, зависит скорость приближения вымирания.

Впрочем, вымирание вряд ли коснется всего живого на Земле. Вероятно, что погибать начнут те живые существа, которые наиболее чувствительны к климатическим изменениям. И те периоды массового вымирания, которые имели место ране в истории нашей планеты, заключались в сокращении многообразия видов, а не в их полном исчезновении. К примеру, 252 миллионов лет назад произошло вымирание динозавров, а также практически полностью исчезла морская живность. В период вымирания 66 миллионов лет назад ситуация для млекопитающих оказалась не столь плачевной, так как тогда они меньше остальных пострадали.

Платиновая Буковина

Ключові слова: шестое массовое вымирание, вымирание на Земле

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