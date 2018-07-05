



Податок з зарплат в Чернівцях сягнув 340 млн грн - 05.07.2018 10:14

За перше півріччя цього року з офіційних доходів чернівчани сплатили до бюджету столиці Буковини 340,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 52,4 млн. грн., або на 15,4 відс. більше, ніж торік.

У тому числі, з доходів у вигляді заробітної плати бюджет Чернівців отримав 305,6 млн. грн., що складає майже 90 відсотків надходжень податку; з грошового забезпечення, одержаного військовослужбовцями, казна міста цьогоріч отримала 25,7 млн. грн.; кампанія декларування доходів громадян додала до бюджету 5,5 млн. грн.; податкові агенти, із доходів платників інших ніж заробітна плата, перерахували до казни Чернівців 3,5 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що З Законом України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:

у місячному − 3723 грн.;

у погодинному − 22,41 грн.

Завдяки соціально відповідальним працедавцям, які дотримуються гарантій в оплаті праці, місцева громада отримала вагомий фінансовий ресурс для виконання соціально-економічних програм.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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