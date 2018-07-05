



Верховный суд обжалует решение о своей ликвидации - 05.07.2018 10:09

На сайте Верховного суда Украины опубликовано сообщение, согласно которому в Министерство юстиции Украины Верховный суд направил жалобу касаемо прекращения своей деятельности. Представители Верховного суда настаивают на проведении проверки действий государственного регистратора на предмет правомерности, а также отменить процедуру, согласно которой деятельность Верховного суда Украины будет прекращена

Так, согласно жалобе ВСУ, начавший процедуру ликвидации ВСУ регистратор при совершении регистрационных действия осуществил нарушения норм действующего законодательства. Дело в том, что для ликвидации ВСУ не подавал соответствующие документы. а также не создавалась ликвидационная комиссия.

Стоит отметить, что ВСУ также подготовил обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести расследование касаемо вмешательства в процесс ликвидации суда.



Информация о старте процедуры ликвидации Верховного суда Украины в Государственном реестре юридических лиц появилась 21 июня 2018 года. Высшая квалификационная комиссия судей Украины предоставила рекомендацию о переводе 12 судей ВСУ в апелляционные суды Киева и Киевской области.

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