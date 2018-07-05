ЕС вводит дополнительную авторизацию на шенгенских границах

- 05.07.2018 09:45
ЕС вводит дополнительную авторизацию на шенгенских границах

В четверг 5 июля, Европарламент планирует рассмотреть новые правила контроля на европейских границах. Информацию об этом озвучили в пресс-службе парламента.

Предполагается, что по новым правилам граждане стран, которые пользуются безвизовым режимом, для поездки в ЕС будут обязаны проходить так называемую платную "авторизацию". Речь идет о передаче своих данных в ЕС с помощью Европейской системы авторизации и информации в отношении путешествий - ETIAS. Для тех, кто путешествует постоянно, такая процедура не будет составлять никаких дополнительных проблем.

По словам евродепутата от Венгрии Кинги Галь,  речь идет о простой онлайн-проверке, которая осуществляется перед путешествием в ЕС. Обработка заявки на авторизацию обойдется в 7 евро, и разрешение на въезд будет действитешльным в течение трех лет. То есть, перед каждой последующей поездкой в течение трех лет не будет нужды повторять заявку и доплачивать новую сумму сбора. Для людей младше 18 лет и старше 70 лет авторизация по системе ETIAS будет бесплатной.

Заявка подразумевает также ответы на вопросы касаемо уголовных дел в прошлом, а также посещение заявителями зон конфликта.

С помощью системы ETIAS представители европейских властей могут распознавать среди туристов тех лиц, которые могут представлять угрозу во время своего пребывания в Европе. Проверка осуществляется только на шенгенской границе. Сотрудники пограничной службы принимают решение о разрешении или запрете на въезд.

Предполагается, что система ETIAS может заработать с 2021 года, и будет действовать не везде - в морских портах и аэропортах. В первые годы действия системы при въезде в ЕС авторизация может не понадобиться тем, кто пересекает европейские границы на автомобиле, путешествует на поезде или в автобусе.

Предполагается, что через три года после для граждан Украины, которые отправляются в Польшу либо другие соседние европейские страны, также заработает система авторизации.

 

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: дополнительные проверки на границе с ЕС, проверки европейских пограниников, система авторизации ETIAS, ETIAS

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