



В Черновцах на два месяца перекроют движение по улице Гагарина - 05.07.2018 09:14

На улице Гагарина в течение двух месяцев ожидается проведение капитального ремонта проезжей части. За указанное время будет перекрыто движение на участке дороги от улицы Севастопольской до улицы Бережанской.

Об этом сообщают в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Таким образом, ограничения на движение на улице Гагарина будет действовать с 4 июля до 2 сентября.

Дополнительно сообщается, что разработана согласованная схема объезда, в соответствии с которой будут установлены необъходимые дорожные знаки.

Платиновая Буковина, Черновцы

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