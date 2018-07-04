



Жилые дома в Докучаевске обстреливались из стрелкового оружия - ОБСЕ - 04.07.2018 16:45

В городе Докучаевск Донецкой области, который не контролируется украинскими властями, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили факты повредения двух жилых домов.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, повреждения касались окон жилых домов.

Так, на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома по адресу улица Ленина, 86, в двух южных окнах одной из квартир были замечены три пробоины. Наблюдатели отметили, что такие отверстия могли быть вызваны стрельбой с юго-западного направления с применением стрелкового оружия. Пожилая хозяйка квартиры поделилась, что 1 июня примерно в 19:30 она слышала звук бьющегося стекла. Позже она зашла в комнату и заметила отверстия в стекле.

Также пробоины в одном из окон квартиры наблюдатели заиксировали на последнем этаже пятиэтажного дома по адресу улица Центральная, 87. Здесь также живет пожилая женщина, которая выстрелы, приведшие к повреждению стекла, слышала также вечером 1 июля.

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