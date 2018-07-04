Облегчить состояние после укусов комара поможет витамин

- 04.07.2018 16:02
Облегчить состояние после укусов комара поможет витамин

С неприятностями, связанными с комариными укусами, можно справиться с помощью витаминов. Если комары все же искусали вас, применение правильного витамина может сделать укусы практически безболезненными и даже незаметными на вид.

Всем известно, чо хорошее самочувствие и здоровый внешний вид - это гармоничное сочетание в организме витаминов и минералов. Так, среди всех нужных для нашего здоровья витаминов уделим внимание витамину В12, который продемонстрировал свою эффективность против комариных укусов.

Как объясляют специалисты, под влиянием витамина В у человека может в некоторой мере меняться состав крови, что делает ее не столь привлекательной для комаров. Если витамина В12 в организме достаточно, то даже после укусов комариный яд, котоырй попадает под кожу, быстрее расскасывается, и организм намного быстрее справляется с проблемой.

Богатыми источниками витамина В12 являются такие продукты, как куриная грудка, мясо говядины, куриные яйца, сыр, молоко, креветки. В день 

Для того, чтобы укусы комаров проходили без болезненных ощущений, специалисты считают важным наличие достаточного количества витамина В12 в организме. Пищевыми источниками этого нутриента являются креветки, сыр, молоко, куриные яйца, говядина, куриная грудка. Суточная норма витамина В12 дял взрослого человека составляет порядка 2,4 мкг.

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