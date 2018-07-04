Ангиограф для кардиодиспансера поднимали с помощью крана

- 04.07.2018 14:58
Ангиограф для кардиодиспансера поднимали с помощью крана

За бюджетные средства для кардиодиспансера в Черновцах приобрели современный ангиограф. Чтобы поместить громоздкое спецоборудование, было решено разобрать оконную нишу помещения, где будет находиться аппарат, и доставить его на четвертый этаж с помощью крана, поскольку лифты могли бы его не выдержать.

Так, на работы по поднятию ангиографа ушел практически весь день, так как необходимо было делать все осторожно и предельно аккуратно - ввиду дорогой стоимости аппаратуры.

В ближайшее время строители замуруют проделанное в стене помещения отверстие, а также застеклят окно.

После этого за работу примется фирма-поставщик оборудования, которая осуществит монтаж ангиографа, необходимого для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К слову, ремонт отделения интервенционной кардиологии в кардиодиспансере практически подходит к концу.

Платиновая Буковина, Черновцы

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