



Офицера спецсвязи в Черновцах задержали на взятке - 04.07.2018 12:54

Начальник отдела правительственной фельдъегерьской почтовой связи в Черновцах был задержан во время получения взятки. Данные средства предполагалось направить якобы на решение многочисленных вопросов.

О задержании сообщил военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк на странице в Facebook.

Подполковник спецсвязи потребовал от подчиненного 11 тысяч гривен за организацию выдачи трудовой книжки коллеге после увольнения и выплаты одноразовых видов денежного обеспечения. Кроме того, предполагалось, что 600 долларов США поспособствуют во время приема гражданина на работу.

После того, как взяточник получил очередную часть денег - 3000 гривен от сотрудника, а также 100 долларов от гражданского лица, его задержали. По месту работы и проживания офицера спецсвязи проводятся обыски. Фигуранту дела готовят сообщение о подозрении в соответствии с часью 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины. В качестве меры пресечения, как отметили в военной прокуратуре, планируют избрать отстранение от занимаемой должности и содержание под стражей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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