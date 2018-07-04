За півроку землевласники Чернівців сплатили 75 млн грн податку- 04.07.2018 12:35
У січні - червні до бюджету Чернівців землевласники та землекористувачі перерахували 75,4 млн. грн. плати за землю, що на 3,4 млн. грн. перевищує минулорічні показники.
Найбільшу частку надходжень у вигляді плати за землю сплатили власники земельних ділянок та землекористувачі - юридичні особи. Від них до бюджету надійшло 64,2 млн. гривень. Ще 11,2 млн. грн. перерахували громаді Чернівців фізичні особи.
Нагадаємо: платниками земельного податку є власники земельних часток (паїв), земельних ділянок та землекористувачі. Обов’язок зі сплати цього податку виникає з моменту набуття права власності (користування) відповідною земельною ділянкою.
Згідно з вимогами Земельного кодексу України власники земельних ділянок та землекористувачі зобов’язані своєчасно сплачувати земельний податок та/або орендну плату відповідно, а підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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