В Гаагский суд передали перечень иностранных наемников на Донбассе

- 04.07.2018 11:51
В Гаагский суд передали перечень иностранных наемников на Донбассе

В Международный уголовный суд в Гааге украинская сторона передала перечень иностранных наемников, которые участвуют в военном конфликте на Донбассе на стороне российско-террористических формирований.

С таким заявлением выступил военный прокурор Анатолий Матиос.

Списки установленных во время уголовного производства иностранных лиц, открытого по причине агрессивной войны РФ против Украины, были собраны и переданы через Министерство иностранных дел Украины в институты Международного уголовного суда. В списках оказались граждане Сербии, Италии, Албании, Испании. Существуют целые роты и взводы из таких наемников.

Как отмечается, формирования состоят из 10-15 человек, но в общей сложности на Донбассе против ВСУ воюет порядка нескольких сотен иностранных наемников.

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Ключові слова: иностранные наемники на донбассе, международный уголовный суд

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