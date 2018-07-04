В Мексике обнаружили огромную древнюю пирамиду

- 04.07.2018 11:16
В Мексике обнаружили огромную древнюю пирамиду

В мексиканском штате Пуэбла была обнаружена древнейшая пирамида, которую отыскали строители, когда проводили работы по подготовке территории к постройке в местности парка развлечений. Отметм необычную находку, они тут же вызвали археологов.

Специалисты выяснили, что эта пирамида относится к самым древним и самым крупным в мире. Ее постройка приходится на отрезок времени с 200 года до нашей эры до 600 год нашей эры, точнее пока выяснить ученым не удалось. При этом, обнаружена была не полноценная пирамида, к сожалению, а лишь каменные плиты и некоторые другие археологические ценности - все, что сохранилось от величественной постройки.

В мексике древние племена возводили пирамиды для религиозных целей. Обнаруженная пирамида вполне могла выполнять роль обители для местной знати или жрецов. Внутри постройки были обнаружены предметы керамики, зеленый камень, предметы посуды. Также были найдены и древние захоронения.

Не исключается, что постройкой занимались древние ольмеки. В течение порядка 10 столетий индейцы использовали для возведения этажей пирамид старинный фундамент. В окончательном варианте площадь фундамента пирамиды составила 450 квадратных метров, а ее высота достигла 65 метров.

Размеры обнаруженной пирамиды, как утверждают ученые - колоссальны. По сравнению с пирамидой Хеопса в Египте нынешняя находка больше по объему примерно в 4 раза.

Платиновая Буковина

Ключові слова: пирамиды в мексике, пирамиды ольмеков, мексиканские пирамиды

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