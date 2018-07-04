



На Буковине снова пытались незаконно вывезти детей за границу - 04.07.2018 10:43

По сообщению Государственной пограничной службы, сотрудники Черновицкого погранотряда задержали украинку, которая по фальшивым разрешениям от отца намеревалась пересечь границу с двумя малолетними детьми.

В тексте сообщения отмечается, что украинска планировала отправиться в Румынию через пропускной пункт Порубное в дму детьми 2003 и 2004 годов рождения. Во время проверки документов она предъявила разрешение отца детей на вывоз за границу, при проверке были замечены признаки фальсификации. Так, документ - нотариально заверенное заявление - было якобы выдано Генеральным консульством Украины в Милане.

И женщину, и обоих детей пограничники передали сотрудникам правоохранительных органов.

Представителей Национальной полиции проинформировали по факту данного происшествия. Правонарушение классифицируется по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины как подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также их сбыт и использование.

Для выезда ребенка за границу с одним из родителей или без них необходимо иметь при себе разрешение от родителей или одного из них, кто не выезжает за границу вместе с ребенком. Документ должен быть нотариально заверен у любого украиснкого нотариуса либо в консульских учреждениях Украины за границей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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