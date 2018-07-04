



Отравление детском лагере на Киевщине - один ребенок в коме - 04.07.2018 10:13

В частном детском лагере в Киевской области от отравления пострадали пострадали 12 детей.

Об отравлении стало известно во вторник, 3 июля. Сложившуюся ситуацию скрывали до последнего, и практически сутки местных врачей и скорую помощь не допускали в лагерь, что сказалось на состоянии детей. Одной из пострадавших - восьмилетней Маргарите - профессиональную медицинскую помощь вовремя не оказали. в результате чего в больницу ее доставили в очень тяжелом состоянии. Также были госпитализированы и остальные 11 детей, которые отравились неизвестным вешеством.

Девочка находится в реанимации, и пребывает в коме.

Примечательно, что лагерь до сих пор работает в прежнем режиме, и более 200 детей находятся на отдыхе. По заявлениям Киевской областной госадминистирации, лагерь не может быть закрыт без выводов специальной комиссии.

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