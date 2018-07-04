Когда Украина вступит в ЕС- 04.07.2018 09:49
На совместном брифинге с главой Сербии Александром Вучичем президент Украины Петр Порошенко заявил о планах Украины на членство в Европейском Союзе. По заявлению Порошенко, Украина войдет в состав блока до 2025 года.
Также президент Украины пожелал Сербии также справиться со всеми трудностями и прийти к членству в ЕС до 2025 года. Порошенко отметил, что евроинтеграция является еще одной стратегической объединяющей силой двух стран.
Порошенко подчеркнул, что курс Украины на евроинтеграцию поддерживавает примерно 70% населения страны.
Глава государства отметил также достижения Украины на пути к членству в Европейской Союзе - ратифицированное Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, а также зона свободной торговли.
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