



ДТП в Черновцах на проспекте 4 07 2018 - 04.07.2018 09:36

В Черновцах на проспекте Независимости недалеко от остановки "Микрорайон" произошла авария. ДТП случилось утром среды, 4 июля

На пешеходном переходе столкнулись два транспортных средства - легковой автомобиль и микроавтобус. Позднее выяснилось, что в аварии принимало участие три автомобиля. Один из участников ДТП отметил, что столкновения произошли из-за того, что на нерегулируемый пешеходный переход выбежал пешеход. Один из водителей, чтобы не сбить человека, резко затормозил, что и послужило причиной аварии.

Так, на дороге в настоящее время движение неосложнено. Сразу после аварии имелись трудности с движением на полосе в направлении торгового центра "Формаркет".

На месте обстоятельства происшествия выясняют патрульные полицейские. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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