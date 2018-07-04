ДТП в Черновцах на проспекте 4 07 2018- 04.07.2018 09:36
В Черновцах на проспекте Независимости недалеко от остановки "Микрорайон" произошла авария. ДТП случилось утром среды, 4 июля
На пешеходном переходе столкнулись два транспортных средства - легковой автомобиль и микроавтобус. Позднее выяснилось, что в аварии принимало участие три автомобиля. Один из участников ДТП отметил, что столкновения произошли из-за того, что на нерегулируемый пешеходный переход выбежал пешеход. Один из водителей, чтобы не сбить человека, резко затормозил, что и послужило причиной аварии.
Так, на дороге в настоящее время движение неосложнено. Сразу после аварии имелись трудности с движением на полосе в направлении торгового центра "Формаркет".
На месте обстоятельства происшествия выясняют патрульные полицейские. Информации о пострадавших в настоящее время нет.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.07.2018 16:45
- 04.07.2018 16:11
- 04.07.2018 16:02
- 04.07.2018 14:58
- 04.07.2018 14:39
- 04.07.2018 12:54
- 04.07.2018 12:35
- 04.07.2018 12:20
- 04.07.2018 11:51
- 04.07.2018 11:16