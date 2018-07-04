



Чернівецька поліція відзначила триріччя з дня заснування - 04.07.2018 09:12

Показові виступи спецпризначенців, демонстрація поліцейської техніки та спорядження, складання Присяги й святковий концерт – у Чернівцях відбулися урочисті заходи з нагоди третьої річниці створення НПУ.

Святкування свого професійного свята буковинські поліціянти влаштували 3-го липня на Соборній площі Чернівців. З самого ранку тут розгорнулися виставкові майданчики різних поліцейських підрозділів Чернівецькій області. Присутні мали нагоду ознайомитися з новим службовим транспортом правоохоронців, озброєнням і спецзасобами, які використовуються для забезпечення правопорядку й боротьби зі злочинністю.

Урочисті заходи розпочалися з Державного Гімну України у виконанні тернопільського гурту «Тріода». Своє оригінальне вітання працівникам поліції та гостям свята подарували юні артисти народного поліцейського театру «Діти майбутнього» (м. Харків).

У святковій хвилюючій обстановці перед городянами та представниками місцевої влади понад півсотні новобранців склали Присягу на вірність українському народу.

«Це знаково, що ваше складання Присяги припало на третю річницю створення Національної поліції України. Сьогодні, у цей нелегкий для країни час, нам надзвичайно потрібні енергійні, чесні та сумлінні поліцейські», – зазначив очільник буковинської поліції Анатолій Дмитрієв, звертаючись до особового складу. – «Будьте мужніми, рішучими й наполегливими! Відповідайте новим вимогам і викликам часу! Спрямовуйте усі свої сили, знання та вміння на боротьбу зі злочинністю, підтримання миру й спокою в державі».

Після освячення новобранців архієпископом Чернівецьким та Кіцманським УПЦ КП Онуфрієм, присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять правоохоронців, котрі передчасно пішли з життя під час несення служби. Також поліцейські обласного ГУНП поклали квіти до меморіальної стели загиблих працівників органів внутрішніх справ.

З нагоди третьої річниці створення Національної поліції України та за високий професіоналізм і сумлінну працю керівник обласного ГУНП Анатолій Дмитрієв вручив кращим працівникам нагороди й подяки від імені Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Голови Національної поліції Сергія Князєва.

До привітань поліцейським з нагоди професійного свята долучилися голова Чернівецької облдержадміністрації Олександр Фищук, голова Чернівецької облради Іван Мунтян і заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар. Відзначивши високий професіоналізм буковинської поліції, почесні гості подякували правоохоронцям за роботу й вручили грамоти і цінні подарунки.

Підрозділ поліції особливого призначення продемонстрував присутнім майстерне володіння прийомами рукопашного бою. А спецпідрозділ КОРД разом з патрульними розгорнули на Соборній площі спільну операцію, у ході якої поліцейські знешкодили умовну злочинну групу. За лічені секунди працівники поліції заблокували злочинців, узяли ситуацію під контроль та евакуювали бандитів. Своїми злагодженими професійними діями спецпризначенці довели городянам, що завжди готові протидіяти злочинцям і виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах.

Святковий піднесений настрій доповнила яскрава концертна програма за участі танцюристів, акторів, співаків, духового оркестру та поліціянтів, котрі розгорнули на площі 20-метровий прапор України. Юні артисти театру «Діти майбутнього» випустили в небо голубів і дві сотні жовто-блакитних кульок. На завершення свята відбулося прем’єрне виконання «Гімну Національної поліції України».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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