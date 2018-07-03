



Расследовать утечку данных Facebook будет ФБР - 03.07.2018 17:28

Из-за масштабной утечки личных пользователей социальной сети Facebook к расследованию присоединилось Федеральное бюро расследований США (ФБР).

Так, отметим, что в совместном расследовании касаемо утечки, в которой замешана компания Cambridge Analytica, будут принимать участие Комиссия по контролю над операциями с ценными бумагами, Министерство юстиции США, Федеральная комиссия по торговле, а также Комиссия по ценным бумагам и бирже, Федеральное бюро расследований.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг выступил в Европейском парламенте и принес извинения за утечку данных пользователей соцсети.

Кроме того, по имеющейся информации, обладающие акциями Facebook на 3 миллиарда долларов инвесторы намерены лишить основателя социальной сети власти в компании и уволить его с должности главы правления.

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