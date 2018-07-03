Безвиз с Сербией увеличен в три раза- 03.07.2018 15:10
Соглашение о безвизовом режиме с Сербией было расширено, как сообщил президент Украины Петр Порошенко на брифинге с сербским коллегой Александром Вучичем.
По словам Порошенко, договоренность о будущем подписании соглашения была достигнута всего несколько недель назад. Соглашение подписывается с целью улучшить контакт между представителями украинского и сербского народов, облегчить деятельность бизнесменов, улучшить возможности для туристов и культурных деятелей.
Данное соглашение было подписано сегодня, 3 июля.
Так, если ранее граждане Украины могли находиться в Сербии не более 30 дней за 180 дней, то теперь этот срок был увеличен до 90 дней.
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