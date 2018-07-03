Пострадавший в ДТП мотоциклист умер в реанимации- 03.07.2018 12:41
В Новоселицком районе Черновицкой области накануне произошло серьезное ДТП - водитель мотоцикла BMW врезался в автомобиль Mercedes.
За рулем авто находился житель города Новоселица 1989 года рождения, а мотоциклистом оказался житель села Маршинцы 1981 года рождения.
Авария произошла на отрезке между населенными пунктами Новоселица и Припрутье, в районе недавно построенной автомойки, рядом с Зеленым Гаем. Мотоцикл двигался на огромной скорости.
В результате столкновения мотоциклист получил сильные травмы. Его немедленно направили на госпитализацию в Новоселицкую центральную районную больницу. Однако пострадавший скончался в реанимационном отделении от полученных травм. В результате без отца остались двое малолетних детей.
Полиция осуществляет следственные мероприятия в отношении данного ДТП.
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