



Пострадавший в ДТП мотоциклист умер в реанимации - 03.07.2018 12:41

В Новоселицком районе Черновицкой области накануне произошло серьезное ДТП - водитель мотоцикла BMW врезался в автомобиль Mercedes.

За рулем авто находился житель города Новоселица 1989 года рождения, а мотоциклистом оказался житель села Маршинцы 1981 года рождения.

Авария произошла на отрезке между населенными пунктами Новоселица и Припрутье, в районе недавно построенной автомойки, рядом с Зеленым Гаем. Мотоцикл двигался на огромной скорости.

В результате столкновения мотоциклист получил сильные травмы. Его немедленно направили на госпитализацию в Новоселицкую центральную районную больницу. Однако пострадавший скончался в реанимационном отделении от полученных травм. В результате без отца остались двое малолетних детей.

Полиция осуществляет следственные мероприятия в отношении данного ДТП.

Платиновая Буковина, Черновцы

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