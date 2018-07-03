Петровская ярмарка 2018: полная программа мероприятий- 03.07.2018 12:09
Традиционный ггородской праздник торговли Петровская ярмарка 2018 отмечается 7-8 июля. Локации ярмарки - места выставки-продажи товаров народного потребления, продукция местных и украинских проидводителей, товары и услуги представителей различных сфер деятельности, сувениры, а также различные мероприятия развлекательного и культурного характера будут размещены повсеместно в центре города. Ниже предлагаем ознакомиться с программой Петровской ярмарки 2018 в Черновцах.
7 июля 2018 года:
10:00 - на центральной площади у здания ратуши состоится торжественный вынос Государственного флага Украины, флага Черновцов и штандарта Петровской ярмарки.
10:30 - торжественное шествие черновчан, почетных гостей и участников Петровской ярмарки от площади Центральной через улицу Головную в центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.
10:45 - еатрализованное действо встречи почетных гостей ярмарки в арке у входа в ЦПКиО имени Шевченко.
11:00 - торжественное открытие городского праздника Петровская ярмарка 2018, на сцене у фонтана в ЦПКиО имени Шевченко.
11:30 - на сцене у фонтана состоится поздравление будущих первоклассников Петь и Павликов, которым также презентуют подарки.
12:00 - открытие фотозоны "Петрівські покоси" в парке.
14:00-16:00 - художественная светлица "Место встречи" в дворике городской ратуши при участии черновицких поэтом, писателей и исполнителей авторской песни.
16:00-17:00 - художественное действо "Ярмарка талантов".
12:00-18:00 - на улице Кобылянской недалеко от здания областного музея состоится благотворительная акция "Family Day" от ОО Черновицкого городского женского клуба "Успешная черновчанка".
9:00-18:00 - медицинский городок на улице Ольги Гузар: антропометрические исследования измерение артериального давления и определение уровня сахара в крови глюкометром от КГУ "Городская поликлиника №1" и "Городская поликлиника №2"; профилактический осмотр от городской детской стоматполиклиники; обследование новообразований кожи дерматоскопом от эксперта по вопросам онкологии; информирование о преимуществах вакцинации от городской детской поликлиники; демонстрация мобильной лабораторатории мониторинга вод и грунтов рек Прут и Сирет, оперативно реагирующей на аварийное загрязнение поверхностных вод от бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет.
8 июля 2018 года:
12:00 - на улице Кобылянской, 15, состоится детский праздник шоколада от Львовской мастерской шоколада.
19:00 - праздничная дискотека в ЦПКиО имени Шевченко на сцене у фонтана.
Ниже приводим места расположения выставки-продажи в рамках Петровской ярмарки-2018:
10:00-22:00 - непродовольственные товары, мебель, строительные товары, улица Головная, вдоль парка имени Шевченко.
10:00-20:00 - продовольственные товары, продукция пчеловодства, улица Садовая.
10:00-22:00 - автосалон,презентация банковскийх. рекламных, туристических и других услуг, ресторанное хозяйство, улица Ольги Гузар.
10:00-22:00 - печатная продукция, книги, издательства, улица Ольги Кобылянской.
10:00-22:00 - мастер-классы, продажа товаров от мастеров народных ремесел, площадь Пресвятой Марии.
10:00-22:00 - Ресторан под открытым небом, ярмарка хенд-мейд «Мистецький узвіз», улица Школьная, площадь Пресвятой Марии.
10:00-22:00 - непровдовольственные товары, улица М.Кордубы, Братьев Руснаков.
6-7-8 июля в 10:00 на площади Филармонии состоится открытый Чемпионат Черновцов по баскетболу 3х3, а также Чемпионат Украины по баскетболу 3х3.
7-8 июля в 10:00 на спортивной площадке "Буковина" состоится Кубок по волейболу среди мужчин, женщин и мужчин-ветеранов.
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