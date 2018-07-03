



В Украине проходит дополнительная сессия ЗНО 2018 - 03.07.2018 10:55

На этой неделе стартовала дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Тестирование в рамках дополнительной сессии началось ЗНО по украинскому язіку и литературе, и состоялось 2 июля. Участие в нем приняли 1215 человек.

В Украинском центре оценивания качества образования отметили, что впервые в рамках дополнительной сессии ЗНО было проведено тестирование для людей с проблемами зрения, которые в обучении используют шрифт Брайля - рельефно-точечный шрифт.



Сегодня состоится тестирование в рамках дополнительной сессии ЗНО - по математике, которое начнется уже через несколько минут, в 11:00.

Тестирование по английскому и испанскому языку абитуриенты будут сдавать 4 июля. На 6 июля запланированы тесты по истории Украины. В понедельник, 9 июля, абитуриентам предстоит сдать ЗНО по географии и по французскому языку.

ЗНО по физике и химии пройдут 10 и 11 июля соответственно.

Отметим, что практически все тесты в рамках дополнительной сессии начинаются в 11:00. Только по инспанскому, французскому и немецкому языкам тестирование стартует в 14:00.

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