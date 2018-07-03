Кому придется менять документы при переименовании областей

- 03.07.2018 10:22
Кому придется менять документы при переименовании областей

Процесс декоммунизации - длительный и требующий значительных финансовых затрат. Так, это касается таких крупных изменений, как переименование в Украине двух областей - Кировоградской и Днепропетровской.

По словам бывшего главы Днепропетровского областного совета Евгения Удода, только после того, как было решено сменить название областного центра на Днепр, сумма расходов на переоформление документов составила порядка 1,8 миллиардов гривен. При переименовании области расходы будут значительно выше. Даные средства были предназначены для замены пенсионных удостоверений, паспортов, водительских удостоверений и документов на автотранспорт.

Затраты на переименование области пока что не подсчитывали. Отмечается, что документы необходимо будет менять для учреждений и предприятий, также придется обновлять вывески и другие предметы внешней рекламы, а также новые штампы и печати. В общей сложности, расходы для переименования Днепропетровской области могут быть примерно в 10 раз выше, чем при переименовании Днепра.

Стоит также отметить, что замена документов при декоммунизации будет обязательна не для всех. К приеру, если в документе отмечается, что человек родился в Кировоградской или Днепропетровской области, то менять документ не потребуется. Также изменений не потребуют паспорта, пенсионные удостоверения, трудовые книжки и любые документы на недвижимость. Если речь идет о продлении документов, к примеру, если в паспорт нужно вклеить новое фото либо же оформить квартиру на нового владельца при продаже, тогда, безусловно, будут приниматься в расчет новые данные и новые названия, которые пойдут в реестр. До этого старое название вполне может использоваться без необходимости менять документ.

Иными словами, в обязательном порядке нужно будет поменять документы только юридическим лицам.

Платиновая Буковина

Ключові слова: переименование областей в украине, декоммунизация

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