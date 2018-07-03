Для запиту публічної інформації діє нова форма

- 03.07.2018 09:59
Для запиту публічної інформації діє нова форма

Удосконалено форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби. Зокрема, передбачено можливість обрання запитувачем способу отримання інформації (документів) на запит на отримання публічної інформації шляхом проставлення у такому запиті відмітки «ознайомлення з документами в спеціальному місці розпорядника інформації».

Відповідний наказ Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 468 «Про затвердження Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби» набрав чинності  26.06.2018.

Також наказом визначається порядок відшкодування витрат на копіювання та/або друк документів, що надаються за запитом на отримання публічної інформації, розпорядником якої є органи Державної фіскальної служби.

Так, орган ДФС надає за вимогою запитувача 10 перших сторінок документа безкоштовно одночасно з повідомленням про необхідність відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів, крім документів, якщо вони надаються на вимогу запитувачу виключно на електронну пошту.

Крім того передбачено, що дія цього наказу не поширюється на відносини у сфері звернень громадян та адвокатських запитів, які регулюються Законом України «Про звернення громадян» та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідно.

Також наказом закріплено електронну адресу, на яку до ДФС направляється запит на отримання публічної інформації: publicinfo@sfs.gov.ua, яка на сьогодні функціонує відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Довідково:           

Наказ Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 468 «Про затвердження Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2018 р. за № 643/32095 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Головна>Робота з громадянами>Публічна інформація> Нормативно-правові акти» за посиланням: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/normativn/.

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби, розміщена на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Головна>Робота з громадянами>Публічна інформація> Форми подання запиту» за посиланням: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/formi-zapitu-na-informatsiyu/.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: публічна інформація, доступ до публічної інформації

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Кадубовцах стихия сорвала крыши с домов и школы Серьезный ущебр сильные ливни в конце июня нанесли селу Кадубовцы Заставновского района. Непогода повредила
- 03.07.2018 17:50
Расследовать утечку данных Facebook будет ФБР Из-за масштабной утечки личных пользователей социальной сети Facebook к расследованию
- 03.07.2018 17:28
ЕС учредил санкции из-за судебной реформы Польши Польская судебная система вызывает вопросы у Европейского Союза, в связи с чем ЕС инициировал уже второе расследование
- 03.07.2018 16:31
Безвиз с Сербией увеличен в три раза Соглашение о безвизовом режиме с Сербией было расширено, как сообщил президент Украины Петр Порошенко
- 03.07.2018 15:10
Пострадавший в ДТП мотоциклист умер в реанимации В Новоселицком районе Черновицкой области накануне произошло серьезное ДТП
- 03.07.2018 12:41
Петровская ярмарка 2018: полная программа мероприятий Традиционный ггородской праздник торговли Петровская ярмарка 2018 отмечается 7-8 июля
- 03.07.2018 12:09
В Черновцах за долги ликвидировано предприятие-перевозчик Напомним, во вторник, 3 июля, на маршруты не вышли автобусы №9, №9А, №20, №29 и №6, которые обслуживает перевозчик
- 03.07.2018 11:18
В Украине проходит дополнительная сессия ЗНО 2018 На этой неделе стартовала дополнительная сессия внешнего независимого оценивания
- 03.07.2018 10:55
Кому придется менять документы при переименовании областей Процесс декоммунизации - длительный и требующий значительных финансовых затрат
- 03.07.2018 10:22
Серійного крадія затримали на Сторожинеччині Поліція оголосила зловмиснику про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло та інше приміщення
- 03.07.2018 09:53

Всі новини