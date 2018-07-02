Підприємці-єдинники в Чернівцях сплатили 103 млн грн податку

- 02.07.2018 17:43
Підприємці-єдинники в Чернівцях сплатили 103 млн грн податку

Упродовж першого півріччя цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 103,3 млн. грн. єдиного податку, що на 21,3 млн. грн., або на 20,6 відс. більше, ніж торік.

Чернівецька ОДПІ  звертає увагу приватних підприємців, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року збільшено мінімальну заробітну плату, яка становить 3723 грн. на місяць, та прожитковий мінімум для працездатної особи - до 1762 гривень. Відповідно, для підприємців збільшуються суми сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску.

Зокрема, починаючи з 2018 року для «спрощенців» І групи, для яких ставка єдиного податку встановлена в розмірі 10% розміру прожиткового мінімуму, сума податку становить 176,2 грн. на місяць, для ІІ групи, в яких ставка податку встановлена в розмірі 20 % від мінімальної заробітної плати – 744,6 грн.

Єдиний соціальний внесок фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати у розмірі не меншому за 819,06 грн. на місяць.

Щодо граничного строку сплати ЄCВ – з січня п.р. кожен підприємець та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність зобов’язані сплачувати єдиний внесок, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: єдиний податок чернівці, податкова чернівці

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