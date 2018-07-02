



С начала грибного сезона на Буковине начались отравления - 02.07.2018 17:09

В пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают о первых случаях отравления грибами с наступлением грибного сезона на Буковине.

Так, с диагнозом отравление грибами 29 июня в медучреждение в Глыбокском районе был госпитализирован житель села Корчевцы - мужчина 42 лет.

Как стало известно, за несколько дней до этого мужчина отправился по грибы в лес, и часть своей добычи приготовил в пищу. Спустя некоторое время ему стало нехорошо, и мужчина обратился за врачебной помощью. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего.



На днях еще один случай отравления грибами произошел в Герцаевском районе области. На этот раз в детскую областную больницу была госпитализирована девочка 17 лет, жительница села Малая Буда. Врачи отмечают, что состояние девочки - средней тяжести.

Платиновая Буковина, Черновцы

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