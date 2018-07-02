



Дональд Трамп посетил чужую свадьбу - 02.07.2018 16:54

Гольф-клуб Trump National Golf Club, как видно по названию, принадлежит действующему президенту США Дональду Трампу. И на прошлых выходных глава США вместе с супругой Меланией и сыном Бэрроном решили отдохнуть в собственном гольф-клубе в Нью-Джерси.

Это место многие посетители выбирают не только в качестве площадки для игры в гольф, но и как отличное место для проведения свадеб. Последняя опция в особенности предпочтительна тем, что на подобные свадьбах нежданным гостем может оказаться сам Дональд Трамп.

Собственно, в минувший уикенд все так и произошло. Свадебное торжество Джеральда Папы и Дженны Бучхольд посетил Трамп вместе с первой леди США.

Отмечается, что Мелания выглядела довольно сдержанно, и просто поприветствовала всех присутствующих, тогда как президент США лично поздравил молодоженов, пожав руку жениху и поцеловав невесту.

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