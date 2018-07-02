На Донбассе второй раз за сутки травмирован ребенок- 02.07.2018 16:23
В Донецкой области за сутки 2 июня произошел уже второй случай травмирования ребенка в результате срабатывания боеприпасов.
Первый случай произошел сегодня утром в Константиновке. В результате взрыва неустановленного предмета пострадал 16-летний подросток. Один из предметов сдетонировал, когда ребенок пытался его разобрать.
Что касается второго случая, то он имеол место в Волновахском районе Донецкой области. Сообщение в полицию из больницы, куда доставили травмированного ребенка, поступило примерно в 13:00. Сначала соседи услышали звук взрыва, после чего увидели ребенка, который выбежал на улицу и начал просить о помощи.
В полиции устанавливают обстоятельства происшествия и происхождение взрыва. Подробности обещают озвучить позже.
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