



На Донбассе второй раз за сутки травмирован ребенок - 02.07.2018 16:23

В Донецкой области за сутки 2 июня произошел уже второй случай травмирования ребенка в результате срабатывания боеприпасов.

Первый случай произошел сегодня утром в Константиновке. В результате взрыва неустановленного предмета пострадал 16-летний подросток. Один из предметов сдетонировал, когда ребенок пытался его разобрать.

Что касается второго случая, то он имеол место в Волновахском районе Донецкой области. Сообщение в полицию из больницы, куда доставили травмированного ребенка, поступило примерно в 13:00. Сначала соседи услышали звук взрыва, после чего увидели ребенка, который выбежал на улицу и начал просить о помощи.



В полиции устанавливают обстоятельства происшествия и происхождение взрыва. Подробности обещают озвучить позже.

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