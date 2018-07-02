Пхеньяну дали год на ядерное разоружение

- 02.07.2018 15:36
Пхеньяну дали год на ядерное разоружение

Для ликвидации большей части ядерных программ КНДР понадобится около года, как заявил советник Национальной безопасности США Джон Болтон.

Болтон заметил, что США уже составили программу денуклеаризации корейского полуострова.

По словам главы Нацбезопасности, после согласия на стратегические сотрудничество, дела в дальнейшем могут пойти очень быстро. Большую часть ядерных программ физически можно будет уничтожить в течение года. При этом, гораздо больше времени потребуется, если говорить о мероприятиях в рамках полной денуклеаризации.

Примечталеьно, что ряд экспертов рассматривает идею ядерного разорушения Пхеньяна за столь короткий отрезок времени с изрядным скепсисом. По примерным оценкам экспертов, полная денуклеаризация Северной Кореи займет минимум 10 лет. При этом, никаких доказательств сербезности намерений КНДР касаемо разоружения также нет.

Болтон отметил, что в ближайшее время с представителями Пхеньяна предстоит встретиться государственному секретарю США Майку Помпео, который обсудит с ними ряд вопросов, в том числе, и в плане ядерного разоружения.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: ядерное разоружение кндр, КНДР денуклеаризация

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