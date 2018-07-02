



ДТП на Героев Майдана 2 07 2018 - 02.07.2018 14:58

В Черновцах на улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская) в понедельник, 2 июля, произошло ДТП.

Отмечается, что авария случилась в районе 14:45. Два автомобиля столкнулись на отрезке улицы между улицами Садовая и Щербанюка при движении в сторону Соборной площади. Для того, чтобы освободить проезжую часть, прибыл эвакуатор, поскольку одна из машин в результате ДТП получила существенные повреждения, и ее пришлось отбуксировать.

На место для выяснения причин и обстоятельств аварии выехал полицейский патруль.

О пострадавших в результате данного ДТП не сообщается. Больше информации - вскоре на нашем сайте.

Платиновая Буковина, Черновцы

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