ДТП на Героев Майдана 2 07 2018- 02.07.2018 14:58
В Черновцах на улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская) в понедельник, 2 июля, произошло ДТП.
Отмечается, что авария случилась в районе 14:45. Два автомобиля столкнулись на отрезке улицы между улицами Садовая и Щербанюка при движении в сторону Соборной площади. Для того, чтобы освободить проезжую часть, прибыл эвакуатор, поскольку одна из машин в результате ДТП получила существенные повреждения, и ее пришлось отбуксировать.
На место для выяснения причин и обстоятельств аварии выехал полицейский патруль.
О пострадавших в результате данного ДТП не сообщается. Больше информации - вскоре на нашем сайте.
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