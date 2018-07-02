Урон Буковины от непогоды 28-29 июня

- 02.07.2018 12:16
Урон Буковины от непогоды 28-29 июня

Ухудшение погодных условий в Черновицкой области в течение 28-29 июня усложнило ситуацию на Буковине и привело к различным неприятностям.

Так, в Кицманском районе области были повреждены дамбы 8 искусственных прудов, и сейчас вода наполняет пруд общей площадью 27 гектар. 2 единицы грузовой техники и 2 экскаватора работают над укреплением дамбы указанного пруда. также в районе подтоплены 7 жилых домов и 10 домохозяйств, 198 подвалов, 202 колодца, подвал общеобразовательной школы в селе Малятинцы, а таке подвал здания Ставчанского объединения общественного питания, 528 приусадебных участков. Чрезмерно обильные осадки привели к повреждению 5 мостов размытию 118 улиц в населенных пунктах.

В Заставновском районе из-за обильных осадков размыты сельские гравийные дороги в селах Ржавинцы, Шубранец, Юрковцы, Хрещатик, Бабин, Горошевцы, Веренчанка и Кострижовка. Также порывы ветра привели к повреждению перекрытия Кадубовской общеобразовательной школы на площади порядка 80 квадратных метров, а также повредили здание тира школы в Бабине. были подтоплены три жилых дома в селах Веренчанка. Горошевцы и Ржавинцы. Частично подтоплены 276 подвальных помещений жилого сектора, 196 колодцев.

В Сторожинецком районе в селе Красноильск был разушен временный мост, в результате чего оказались заблокированы 20 легковых авто. Осуществляются мероприятия по буксированию заблокированных машин.

В Глыбокском районе в селе Иорланешты подтоплено одно сельскохозяйственное здание, один жилой дом подтоплен в селе Купка.

В Сокирянском районе в селе Василевка из берегов вышла река Коболча, что привело к подтоплению 3 приусадебных участков. Персонал Днестровской ГАЭС  провел мероприятия по расчистке русла реки. Подтоплений в настоящее время не наблюдается.

45 населенных пунктов в Черновицкой области отключены от электричества, частично без электричества - 28 населенных пунктов в Глыбокском, Кицманском, Заставновском и Сторожинецком районах. Подачу электричества восстановили уже вечером 29 июня.

Временно приостеновлено движение по мосту через реку Прут сообщением село Маршинцы Новоселицкого района - село Лунка Герцаевского района.

Сотрудники Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациями в Черновицкой области провели мероприятия по расчистке дорог и территорий жилых домов от упавших деревьев (16 шт.), также были отбуксированы 2 автомобиля, из 10 подвальных помещений и 3 колодцев была откачана вода. Всего было привлечен 52 единицы техники и 170 человек личного состава ГСЧС.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: буковина наводнение, наводнение буковина июнь 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Підприємці-єдинники в Чернівцях сплатили 103 млн грн податку Упродовж першого півріччя цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 103,3 млн
- 02.07.2018 17:43
В Новодністровську у місцевого жителя вилучили наркотики Поліція Буковини продовжує проводити оперативні заходи, щодо припинення незаконного обігу наркотичних речовин.
- 02.07.2018 17:34
С начала грибного сезона на Буковине начались отравления В пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают о первых случаях отравления
- 02.07.2018 17:09
Дональд Трамп посетил чужую свадьбу Гольф-клуб Trump National Golf Club, как видно по названию, принадлежит действующему президенту США Дональду Трампу
- 02.07.2018 16:54
На Донбассе второй раз за сутки травмирован ребенок В Донецкой области за сутки 2 июня произошел уже второй случай травмирования ребенка в результате срабатывания боеприпасов.
- 02.07.2018 16:23
Пхеньяну дали год на ядерное разоружение Для ликвидации большей части ядерных программ КНДР понадобится около года, как заявил советник Национальной безопасности США Джон Болтон.
- 02.07.2018 15:36
ДТП на Героев Майдана 2 07 2018 В Черновцах на улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская) в понедельник, 2 июля, произошло ДТП
- 02.07.2018 14:58
Поліція запрошує чернівчан на святкування свого триріччя Поліція Буковини запрошує вас долучитися до святкування Дня Національної поліції України.
- 02.07.2018 14:24
ДТП в Черновцах на Русской 02 07 2018 В Черновцах в понедельник, 2 июля, на улице Русской в районе больницы скорой медицинской помощи
- 02.07.2018 11:51
Открыта регистрация е-кабинетов для абитуриентов Со 2 июля в Украине стартовала вступительная кампания. Именно с сегодняшнего дня абитуриенты могут зарегистрировать электронный кабинет
- 02.07.2018 11:49

Всі новини