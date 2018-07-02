



Урон Буковины от непогоды 28-29 июня - 02.07.2018 12:16

Ухудшение погодных условий в Черновицкой области в течение 28-29 июня усложнило ситуацию на Буковине и привело к различным неприятностям.

Так, в Кицманском районе области были повреждены дамбы 8 искусственных прудов, и сейчас вода наполняет пруд общей площадью 27 гектар. 2 единицы грузовой техники и 2 экскаватора работают над укреплением дамбы указанного пруда. также в районе подтоплены 7 жилых домов и 10 домохозяйств, 198 подвалов, 202 колодца, подвал общеобразовательной школы в селе Малятинцы, а таке подвал здания Ставчанского объединения общественного питания, 528 приусадебных участков. Чрезмерно обильные осадки привели к повреждению 5 мостов размытию 118 улиц в населенных пунктах.

В Заставновском районе из-за обильных осадков размыты сельские гравийные дороги в селах Ржавинцы, Шубранец, Юрковцы, Хрещатик, Бабин, Горошевцы, Веренчанка и Кострижовка. Также порывы ветра привели к повреждению перекрытия Кадубовской общеобразовательной школы на площади порядка 80 квадратных метров, а также повредили здание тира школы в Бабине. были подтоплены три жилых дома в селах Веренчанка. Горошевцы и Ржавинцы. Частично подтоплены 276 подвальных помещений жилого сектора, 196 колодцев.

В Сторожинецком районе в селе Красноильск был разушен временный мост, в результате чего оказались заблокированы 20 легковых авто. Осуществляются мероприятия по буксированию заблокированных машин.

В Глыбокском районе в селе Иорланешты подтоплено одно сельскохозяйственное здание, один жилой дом подтоплен в селе Купка.

В Сокирянском районе в селе Василевка из берегов вышла река Коболча, что привело к подтоплению 3 приусадебных участков. Персонал Днестровской ГАЭС провел мероприятия по расчистке русла реки. Подтоплений в настоящее время не наблюдается.

45 населенных пунктов в Черновицкой области отключены от электричества, частично без электричества - 28 населенных пунктов в Глыбокском, Кицманском, Заставновском и Сторожинецком районах. Подачу электричества восстановили уже вечером 29 июня.

Временно приостеновлено движение по мосту через реку Прут сообщением село Маршинцы Новоселицкого района - село Лунка Герцаевского района.

Сотрудники Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациями в Черновицкой области провели мероприятия по расчистке дорог и территорий жилых домов от упавших деревьев (16 шт.), также были отбуксированы 2 автомобиля, из 10 подвальных помещений и 3 колодцев была откачана вода. Всего было привлечен 52 единицы техники и 170 человек личного состава ГСЧС.

Платиновая Буковина

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