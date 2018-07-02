



ДТП в Черновцах на Русской 02 07 2018 - 02.07.2018 11:51

В Черновцах в понедельник, 2 июля, на улице Русской в районе больницы скорой медицинской помощи произошла дорожная авария.

Как сообщают очевидцы, микроавтобус врезался сзади в тролейбус маршрута №2.

Пострадавших и жертв в результате данной аварии нет. Пассажиров оперативно вывели из салона троллейбуса.

На место для выяснения обстоятельств и причин ДТП прибыли патрульные полицейские. В настоящее время на участке дороги, где произошла авария, несколько осложнено движение транспорта.

Платиновая Буковина, Черновцы

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