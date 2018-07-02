Открыта регистрация е-кабинетов для абитуриентов- 02.07.2018 11:49
Со 2 июля в Украине стартовала вступительная кампания. Именно с сегодняшнего дня абитуриенты могут зарегистрировать электронный кабинет на сервисе ez.osvitavsim.org.ua, чтобы поулучить возможность подать заявление для поступления в интересующие высшие учебные заведения.
Возможность зарегистрироваться будет у всех желающих до 18:00 25 июля. Подача заявления открывается уже с 12 июля, и до 18:0 26 июля заявления будут приниматься.
В электронной формие абитуриенты могут подать заявления на поступление на обучение по образовательно-квалификационному уровню бакалавр, магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, а также дял поступления на ОКУ "младший специалист" на базе 11 классов.
При регистрации электронного кабинета абитуриенту необходимо использовать электронную почту (важно - не используйте российские сервисы), которая в дальнейшем станет вашим логином для входа в кабинет. Также создайте пароль длиной не менее 6 символов и подтвердите его. В данные при регистрации также необходимо будет указать номер сертификата ЗНО, год получения и пин-код. Также в нужные поля необходимо будет ввести серию документа о полном общем среднем образовании - серию и номер, а также средний балл аттестата, который нужно рассчитать самостоятельно.
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