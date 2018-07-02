Магнитные бури на июль 2018- 02.07.2018 10:37
Июль в плане магнитных бурь обещает быть относительно спокойным. Как утверждают ученые, ничего сверхъестественного ожидать не стоит, так как в этом месяце ощутимых колебаний геомагнитного поля Земли будет всего три.
Так, магнитная буря средней тяжести прогнозируется на 7 июля. В этот день, за день до магнитной бури и в день после внимание на свое самочувствие стоит обратить людям метеозависимым, а также тем, кто страдает от хронических заболеваний. Возможны головные боли, ухудшение общего самочувствия, раздражительность, слабость.
Более сильная магнитная буря ожидается еуже в середине месяца - 15 июля. Здесь нужно быть максимально внимательным более широкому кругу лиц, и проблемы с самочувствием могут возникнуть даже у тех людей, кто никогда не жаловался на недомогания в дни магнитных бурь. Не исключены бессонница, плохой аппетит, мигрени.
Третья и заключительная магнитная буря в июле ожидается 29 числа. Это будет средняя по силе магнитная буря, которая будет ощутима для метеозависимых людей.
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