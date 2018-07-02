



В Украине заработал Электронный суд - 02.07.2018 09:34

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система заработала в некоторых городах Украины. Так называемый электронный суд позволяет подать в режиме онлайн судебный иск.

Стоит отметить, что подобная система уже достаточно давно работает во многих странах мира, и в Украине была запущена только сейчас по причине нехватки финансирования.

В тестовом режиме система Электронного суда заработала в июне текущего года в 18 судах таких городов, как Киев, Одесса и Винница.. Благодаря новой системе, можно в режиме онлайн подавать судебные иски, а также в электронном виде получать судебные решение. Кроме того, также стал возможным обмен документами с участниками судебного процесса. Через интернет также можно оплачивать судебный сбор, следить за ходом дела, а также получасть различные уведомления. Электронное ведние дел позволит существенно ускорить проццесс правосудия. При подаче апелляции новый судья немедленно будет поулчать доступ к материалам дела.

Пользователь сможет в собственном электронном кабинете осуществлять все действия, а также знакомиться с календарем судебных заседаний.

Чтобы получить доступ к Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе, необходимо получение электронной цифровой подписи, создание почтового ящика на сервисе mail.gov.ua. Цифровую подпись нужно подвязать к своему профилю.

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