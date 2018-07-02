Под Черновцами - третья за неделю авария на водопроводе- 02.07.2018 09:24
На участке водопровода Шубранец-Попова, что под Черновцами, уже третий раз за неделю случается авария.
Коммунальное предприятие Черновцыводоканал отмечает, что на этот раз пока что перекрывать воду не планируют. Таким образом, подача воды будет осуществляться из резервуаров чистой воды.
Необходимая техника, по сообщению Чреновцаодоканала, была отправлена на место происшествия для устранения аварии.
На указанном участке водопровода в последнее время аварии и прорывы случаются практически регулярно. В Водоканале отмечают, что Черновцы получают воду через эту водопроводную трубу уже более 35 лет, тогда как срок ее эксплуатации составляет всего 20 лет.
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