На объездной под Черновцами фура съехала в кювет- 27.06.2018 17:40
Недалеко от Черновцов на объездной дороге произошла дорожная авария - грузовик марки MAN съехал с проезжей части в кювет.
О происшествии сообщили очевидцы, опубликовав информацию в соцсети Instagram.
Как стало известно, на участке дороги, где произошла авария, сейчас несколько осложнено движение транспорта.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции Черновицкой области, которые устанавливают причины ДТП.
Коментарі (0)
Другие новости:
Керівництво Нацполіції Буковини приєдналось до урочистостей до Дня Конституції Напередодні двадцять другої річниці прийняття Конституції України на Буковині відбулася низка урочистих заходів
- 27.06.2018 17:47
- 27.06.2018 17:47
КНДР продолжает наращивать ядерную инфраструктуру Несмотря на заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о ядерном разоружении, наблюдатели отмечают наращивание ядерных мощностей КНДР.
- 27.06.2018 17:13
- 27.06.2018 17:13
Фільтри для води AKVIUS - запорука міцного здоров’я та гарного настрою! Мережа магазинів ТМ «AKVIUS» поповнилася новою торговою точкою - відкрився ще один магазин за адресою вул
- 27.06.2018 16:17
- 27.06.2018 16:17
В Чернывцях оперативно виявили квартирного крадія Крадій вже неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі за аналогічні злочини.
- 27.06.2018 16:05
- 27.06.2018 16:05
Розшукується зникла в Оршівцях жінка Поліція Буковини закликає допомогти у пошуках безвісти зниклої 35-річної жительки села Оршівці Кіцманського району
- 27.06.2018 15:35
- 27.06.2018 15:35
Итоги основной сессии ЗНО 2018 - УЦОКО В Украинском центре оценивания качества образования подвели итоги основной сессии внешнего независимого оценивания знаний 2018 года
- 27.06.2018 12:16
- 27.06.2018 12:16
Самоубийство в Черновцах - молодой парень сбросился с моста В Черновцах в ночь с 26 на 27 июня молодой человек предпринял попытку суицида.
- 27.06.2018 11:50
- 27.06.2018 11:50
Закон об Антикоррупционном суде вступает в силу с 28 июня В выпуске официального издания Верховной Рады "Голос України" за 27 июня был опубликован закон
- 27.06.2018 11:30
- 27.06.2018 11:30
Гринвичская обсерватория заработает спустя 60 лет перерыва После почти 60 лет простоя Гринвичская обсерватория в Лондоне вновь приступит к полноценной работе
- 27.06.2018 11:26
- 27.06.2018 11:26
Российские хакеры готовят мощную кибератаку на Украину По словам главы украинской киберполиции Сергея Демедюка, в ближайшее время российские хакеры готовят на сайты украинской
- 27.06.2018 10:28
- 27.06.2018 10:28