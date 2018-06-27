



На объездной под Черновцами фура съехала в кювет - 27.06.2018 17:40

Недалеко от Черновцов на объездной дороге произошла дорожная авария - грузовик марки MAN съехал с проезжей части в кювет.

О происшествии сообщили очевидцы, опубликовав информацию в соцсети Instagram.

Как стало известно, на участке дороги, где произошла авария, сейчас несколько осложнено движение транспорта.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции Черновицкой области, которые устанавливают причины ДТП.

Платиновая Буковина, Черновцы

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