КНДР продолжает наращивать ядерную инфраструктуру

- 27.06.2018 17:13
КНДР продолжает наращивать ядерную инфраструктуру

Несмотря на заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о ядерном разоружении, наблюдатели отмечают наращивание ядерных мощностей КНДР.

С таким заявлением в среду, 27 июня, выступили представители исследовательского института 38 North при Университете имени Джона Хопкинса, специализирубшегося на мониторинге ситуации в КНДР.

Согласно недавно полученным спутниковым снимкам, на основном северокорейском реакторе в Йонбене продолжаются работы, а также осуществляется расширение инфраструктуры. на снимках, получкенных со спутников от 21 июня, можно отметить совершенствование инфраструктуры в научно-исследовательском центре Йонбен, которое осуществляется при этом довольно быстрыми темпами.

Ведутся работы и на заводе по обогащению урана. Кроме того, Пхеньян продолджает создавать новые объекты, среди которых - подъездные дороги к зданиям, в которых расположен реактор, а также инженерное отделение. Отчет 38 North сообщает, что работы будут продолжаться до получения других распоряжений от руководства КНДР.

Напомним, историческая встреча лидеров КНДР и США состоялась ранее в июне этого года. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение о мероприятиях по ядерному разоружению на Корейском полуострове. В обммен на разоружение Америка пообещала Северной Корее гарантии безопасности, а также отмену санкций после полного разоружения. При этом, в подписанном документе не указывались четкие определения либо сроки денуклеаризации. Напомним, что первые шаги в данном направлении Пхеньян начал осуществлять в мае нынешнего года, ликвидировав ядерный полигон Пунгери.

Платиновая Буковина

Ключові слова: кндр денуклеаризация

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