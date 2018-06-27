



В Чернывцях оперативно виявили квартирного крадія - 27.06.2018 16:05

Крадій вже неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі за аналогічні злочини.

До Шевченківського відділення поліції звернулася 69-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідома особа із її квартири викрала телевізор марки «SAMSUNG» та DVD програвач.

Правоохоронці встановили, що правопорушник потрапив до будинку шляхом розбиття скла дверного вікна, а чарез відчинене вікно виніс награбоване.

Поліціянти провели ряд оперативно-розшукових заходів та автентифікували зловмисника. Ним виявився 49-річний житель міста Чернівців. Викраденими речами крадій користувався сам у власному житлі.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідчі Шевченківського відділення поліції оголосили крадію про підозру у вчиненні злочину та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини