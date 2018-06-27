В Чернывцях оперативно виявили квартирного крадія- 27.06.2018 16:05
Крадій вже неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі за аналогічні злочини.
До Шевченківського відділення поліції звернулася 69-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідома особа із її квартири викрала телевізор марки «SAMSUNG» та DVD програвач.
Правоохоронці встановили, що правопорушник потрапив до будинку шляхом розбиття скла дверного вікна, а чарез відчинене вікно виніс награбоване.
Поліціянти провели ряд оперативно-розшукових заходів та автентифікували зловмисника. Ним виявився 49-річний житель міста Чернівців. Викраденими речами крадій користувався сам у власному житлі.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Слідчі Шевченківського відділення поліції оголосили крадію про підозру у вчиненні злочину та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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