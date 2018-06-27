



Итоги основной сессии ЗНО 2018 - УЦОКО - 27.06.2018 12:16

В Украинском центре оценивания качества образования подвели итоги основной сессии внешнего независимого оценивания знаний 2018 года. Было установлено, что среди участников наилучшиче результаты были продемонстрированы по биологии, тогда как математику сдали сравнительно хуже.

В нынешнем году в рамках основной сессии выпускники и желающие поступить сдавали тестирование по 11 предметам - список был аналогичен прошлогоднему, но в этом году из перечня убрали тест по русскому языку. По сравнению с прошлым годом, на 100 тысяч человек увеличилось количество участников, и в 2018 году ЗНО сдавали 323 тысячи человек.

В нынешнем году только 222 участников получили максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету. 12 участников сдали на максимальный балл по два предмета. По четыре таких абитуриента - в Киеве и в Харьковской области, по два - в Львовской области, а также по одному в Полтавской и Волынской областях.

Историю Украины сдало большинство - 168 тысяч участников. Далее по популярности идет математика - 112 участников, английский язык - 89 тысяч участников, биология - 82 тысячи. Меньше всего желающих оказалось среди сдающих инстранные языки - на тесты по французскому и испанскому языку пришли 566 и 140 участников соответственно.

Успешный результат по ЗНО по украинскому языку и литературе продемонстрировали всего 86% участников от общего числа. Этот результат - хуже, чем в прошлом году (92%). Также 92% абитуриентов в нынешнем году преодолели пороговое значение сдал/не сдал по биологии. 90% участников ЗНО по химии успешно справились с заданием.

82% и 84% участинков успешно сдали тесты по математике и физике соответственно.

Что касается явки, то на тестирование по немецкому она была практически наименьшей - всего 86% участников пришли на ЗНО по этому предмету. На тестирование по испанскому языку явка составила и того меньше - 79%. Меньше всего прогулов было зафиксировано для тестирование по украинскому языку и литературе - явка составила 97%.

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