



Самоубийство в Черновцах - молодой парень сбросился с моста - 27.06.2018 11:50

В Черновцах в ночь с 26 на 27 июня молодой человек предпринял попытку суицида.

Происшествие случилось на мосту через реку Прут на улице Гагарина, в районе Дрожзавода.

О происшествии информацию опубликовали очевидцы в социальной сети Instagram. Пользователи отмечали, что обнаружили на мосту молодого человека примерно 25 лет, который хотел спрыгнуть с моста в воду. Его попытались уговорить не делать этого, однако, парень все же прыгнул вниз.

По сообщению пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области, пострадавшего немедленно доставили в больницу для проведения реанимационных мероприятий, однако, он скончался уже в медучреждении.

Платиновая Буковина, Черновцы

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