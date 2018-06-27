Самоубийство в Черновцах - молодой парень сбросился с моста- 27.06.2018 11:50
В Черновцах в ночь с 26 на 27 июня молодой человек предпринял попытку суицида.
Происшествие случилось на мосту через реку Прут на улице Гагарина, в районе Дрожзавода.
О происшествии информацию опубликовали очевидцы в социальной сети Instagram. Пользователи отмечали, что обнаружили на мосту молодого человека примерно 25 лет, который хотел спрыгнуть с моста в воду. Его попытались уговорить не делать этого, однако, парень все же прыгнул вниз.
По сообщению пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области, пострадавшего немедленно доставили в больницу для проведения реанимационных мероприятий, однако, он скончался уже в медучреждении.
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