



Закон об Антикоррупционном суде вступает в силу с 28 июня - 27.06.2018 11:30

В выпуске официального издания Верховной Рады "Голос України" за 27 июня был опубликован закон "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Это означает, что закон вступит в силу уже 28 июня, на следующий день после официальной публикации.

Отмечается, что новая судебная структура, направленная на борьбу с коррупцией, будет работать в Киеве. Финансирование необходимых для создания Антикоррупционного суда мероприятий должно обеспечить правительство - Кабинет министров Украины.

Напомним, что закон, регламентирующий работу Высшего антикоррупционного суда, был принят Верховной Радой Украины 14 июня.

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