



Гринвичская обсерватория заработает спустя 60 лет перерыва - 27.06.2018 11:26

После почти 60 лет простоя Гринвичская обсерватория в Лондоне вновь приступит к полноценной работе. Как стало известно, возобновление научных исследований обсерваторией стало возможно благодаря установке нового телескопа стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов (около 66,3 тысячи долларов США).

Световое загрязнение, а также смог в Лондоне привели к перенесению обсерватории и научного персонала в 1957 году в поселок Херстмонсо. Лондонское здание обсерватории все эето время работало в качестве музея, и в 2007 году там появился планетарий.

Недавно была проведена реконструккция разрушенного в период Второй мировой войны альт-азимутального павильона. Также была установлена новая аппаратура, что позволит возобновить успешную научную деятельность обсерватории.

Новый телескоп назвали в честь сотрудницы обсерватории конца XIX века Анни Мондер. С помощью новой техники будет возможныхм делать снимки Луны, Солнца, а также планет Солнечной системы. В обсерватории будут вести различные исследования, в том числе и по изучению химического состава туманностей.

Собрать средства на ремонт альт-азимутального павильона и приобретение новой аппаратуры удалось благодаря пожертвованиями. Запуск в работу телескопа предполагают осуществить уже 27 июля, чтобы провести наблюдения за ближайшим лунным затмением.

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