50% маршруток в Черновцах должны быть приспособлены для инвалидов

- 27.06.2018 09:42
50% маршруток в Черновцах должны быть приспособлены для инвалидов

Половина черновицких маршруток до 2020 года должна быть максимально приспособлена для маломобильных граждан. Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Черновицкого городского совета.

Так. в решение "Об организации пассажирских перевозок на автобусных маршрутах общего пользования в Черновцах" от 16.06.2017 года исполком внес изменения для обеспечения комфортных пассажирских перевозок. В первую очередь, главные изменения будут касаться усиления комфорта для пассажиров с инвалидностью, а также других маломобильных групп.

Так, на городских автобусных маршрутах перевозчики должны задействовать транспорт, предназначенный для перевозок граждан маломобильных групп. До 31 декабря 2019 количество такого транспорта должно составлять 35%. С 1 января 2020 года количество приспособленных маршруток должно достичь 50% от общего количесва.

Так, маршрутки должны обеспечивать комфортное использование пассажирами с инвалидностью, с проблемами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Также в транспорте предполагается установить внешние звуковые информаторы номера и названий конечных остановок каждого маршрута, а также звуковых и текстовых систем для озвучивания в салоне остановок.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: маршрутки для людей с инвалидностью, черновицкие маршрутки

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