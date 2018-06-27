27 июня - шквальный ветер и ливни- 27.06.2018 09:23
В течение суток среды, 27 июня, на большинстве украинских территорий ожидается существенное усиление ветра.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, значительная часть областей Украины попадает сегодня в зоны прерывистого сильного ветра.
В связи с этим синоптик советует максимально внимательно парковать автомобили, чтобы обезопасить их от возможных повреждений из-за порывов ветра (ветер может быть чересчур сильным), с максимальной осторожностью ходить вдоль домов, а также стараться избегать большинх конструкций, вроде рекламных щитов. Также жетально не оставлять сквозняков дома, особенно, если в квартире остаются домашние животные.
Кроме того, сильные порывы ветра, вплоть до шквалов о скоростью от 17 до 22 метров в секунду, а также сильные дожди и ливни, гозы и град ожидаются днем 27 июня в Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В других областях Украины, за исключением восточных и юго-восточных, также возможны дожди.
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