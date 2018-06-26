Погода в Украине 27 06 2018 - жара и грозы

- 26.06.2018 16:42
Погода в Украине 27 06 2018 - жара и грозы

Согласно заявлению синоптика Натальи Диденко, украинцев в среду, 27 июня, ожидает жаркая погода. Так, в основном столбики термометров в дневное время будут показывать от +24 до +29 градусов, жарче всего - до +35 градусов - будет на востоке и юге.

Метеорологи также сообщают об усилении восточного ветра, потому с ремонтными рабоми, к примеру, перекрытием кровли, синоптики советуют повременить. 

Так, сильные грозы прогнозируются для Винницкой и Одесской областей, западных районов Николаевской области, а также Буковины. В указанных регионах ожидаются также шквалы и град. Полосой на западе также пройдут дожди с грозами от Винницкой области к Харьковской через Черкасскую. В столичной области дожди и грозы ожидаются ближе к вечеру.

На остальных территориях существенных осадков не предвидится.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: погода в украине, грозы 27 06 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Злодія-кішенькаря в Чернівцях спіймали на гарячому Злодій раніше мав проблеми із законом та відбував покарання у місцях позбавлення волі.
- 26.06.2018 16:30
Теоретичні та практичні аспекти остеосинтезу та ендопротезування - конференція в Чернівцях 22 червня 2018 в актовій залі БДМУ пройшла конференції на тему: «Теоретичні та практичні аспекти остеосинтезу та ендопротезування»
- 26.06.2018 15:34
ЕС выделит Украине 1 миллиард евро Выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро во вторник, 26 июня, утвердил Совет
- 26.06.2018 12:28
В Украине 26 июня - массовые обыски по делу о договорных матчах С 6:00 утра вторника, 26 июня, в 11 областях Украины проводятся обыски в рамках второй полны.
- 26.06.2018 11:40
На Буковине нелегально хотели вывезти за границу двоих детей Попытки вывезти из Украины двух несовершеннолетних детей через границу были пресечены сотрудниками
- 26.06.2018 11:15
Ягланд подписал прошение о помиловании Сенцова Как ранее и было заявлено, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал прошение о помиловании украинского политзаключенного
- 26.06.2018 11:11
На Хотинской троллейбус сломался из-за плохой дороги Троллейбус с номером №302 сломался вчера, 25 июня, на улице Хотинской. В качестве аварии называют плохое состояние дорог в городе.
- 26.06.2018 10:29
Новую пандемию гриппа могут вызвать собаки У собак была обнаружена разновидность вируса гриппа, представляющая потенциальную опасность для людей.
- 26.06.2018 10:24
Вступительная кампания 2018 начнется со 2 июля 2 июля в Украине стартует вступительная кампания 2018. Об этом сообщила глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич
- 26.06.2018 09:55
Травневі податки сплачуються до 27 червня Чернівецька ОДПІ нагадує, що нормами ПКУ не передбачено перенесення термінів сплати податків і зборів, якщо останній день
- 26.06.2018 09:34

Всі новини