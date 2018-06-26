Погода в Украине 27 06 2018 - жара и грозы- 26.06.2018 16:42
Согласно заявлению синоптика Натальи Диденко, украинцев в среду, 27 июня, ожидает жаркая погода. Так, в основном столбики термометров в дневное время будут показывать от +24 до +29 градусов, жарче всего - до +35 градусов - будет на востоке и юге.
Метеорологи также сообщают об усилении восточного ветра, потому с ремонтными рабоми, к примеру, перекрытием кровли, синоптики советуют повременить.
Так, сильные грозы прогнозируются для Винницкой и Одесской областей, западных районов Николаевской области, а также Буковины. В указанных регионах ожидаются также шквалы и град. Полосой на западе также пройдут дожди с грозами от Винницкой области к Харьковской через Черкасскую. В столичной области дожди и грозы ожидаются ближе к вечеру.
На остальных территориях существенных осадков не предвидится.
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