



Злодія-кішенькаря в Чернівцях спіймали на гарячому - 26.06.2018 16:30

Злодій раніше мав проблеми із законом та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

На початку травня в ході проведення профілактичних заходів оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно із небайдужими жителями міста Чернівців на гарячому спіймали крадія-кишенькаря.

59-річний чернівчанин під час проїзду у маршрутному таксі таємно викрав із сумочки буковинки гаманець із грошима. Не гаючи часу зловмисник відволік ще одну пасажирку та, скориставшись нагодою, поцупив в неї гаманець, в яку знаходилися кошти у сумі 1000 гривень.

Поліціянти вилучили у правопорушника викрадені гаманці із всім вмістимим та повернули власницям.

Слідчі оголосили крадію про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання, щодо обрання крадію запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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