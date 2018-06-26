Злодія-кішенькаря в Чернівцях спіймали на гарячому- 26.06.2018 16:30
Злодій раніше мав проблеми із законом та відбував покарання у місцях позбавлення волі.
На початку травня в ході проведення профілактичних заходів оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно із небайдужими жителями міста Чернівців на гарячому спіймали крадія-кишенькаря.
59-річний чернівчанин під час проїзду у маршрутному таксі таємно викрав із сумочки буковинки гаманець із грошима. Не гаючи часу зловмисник відволік ще одну пасажирку та, скориставшись нагодою, поцупив в неї гаманець, в яку знаходилися кошти у сумі 1000 гривень.
Поліціянти вилучили у правопорушника викрадені гаманці із всім вмістимим та повернули власницям.
Слідчі оголосили крадію про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання, щодо обрання крадію запобіжного заходу.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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