



В Украине 26 июня - массовые обыски по делу о договорных матчах - 26.06.2018 11:40

Первая волна обысков, связаннных с проведением в Украине договорных футбольных матчей, имела место 22 мая. Так, с 6:00 утра вторника, 26 июня, в 11 областях Украины проводятся обыски в рамках второй полны.



Обыски коснулись футболистов, реффери, служебных представителей и агентов.

Отметим, что в Министерстве внутренних дел сообщили о 57 эпизодах по делу о договорных матчах, в кторых оказались задействованы порядка 328 человек. После этого сообщения в Украине была проведена первая волна массовых обысков. В список подозреваемых попали тогда 35 украинских футбольных клубов.

Обыски прошли также у бывшего тренера ФК Карпаты Александра Севидова по подозрению в организации договорных матчей.

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