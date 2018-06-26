На Буковине нелегально хотели вывезти за границу двоих детей

- 26.06.2018 11:15
На Буковине нелегально хотели вывезти за границу двоих детей

Попытки вывезти из Украины двух несовершеннолетних детей через границу были пресечены сотрудниками пограничной службы Украины Черновицкого отряда.

Как отмечается, оба случая имели место на украинско-румынской границе, в пропускном пункте Порубное.

Что касается первого случая, то через границу в Румынию пытался провести девочку 2008 года рождения ее отец. Во время контроля мужчина предоставил сотрудникам Погранслужбы поддельное разрешение от матери на выаоз ребенка. Документ, якобы выданный Генеральным консульством Украины в Милане и заверенный у нотариуса, не соответстовал заявленным образцам разрешенных документов, а также имел признаки фальсификации.

В этом же пункте пропуска буковинка намеревалась вывезти за границу сына 2006 года рождения.

Представителей НПУ проинформировали сообщили о соответствующих происшествиях, и обоих нарушителей вместе с детьми передали полиции. 

Платиновая Буковина, Черновцы

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