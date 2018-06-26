На Буковине нелегально хотели вывезти за границу двоих детей- 26.06.2018 11:15
Попытки вывезти из Украины двух несовершеннолетних детей через границу были пресечены сотрудниками пограничной службы Украины Черновицкого отряда.
Как отмечается, оба случая имели место на украинско-румынской границе, в пропускном пункте Порубное.
Что касается первого случая, то через границу в Румынию пытался провести девочку 2008 года рождения ее отец. Во время контроля мужчина предоставил сотрудникам Погранслужбы поддельное разрешение от матери на выаоз ребенка. Документ, якобы выданный Генеральным консульством Украины в Милане и заверенный у нотариуса, не соответстовал заявленным образцам разрешенных документов, а также имел признаки фальсификации.
В этом же пункте пропуска буковинка намеревалась вывезти за границу сына 2006 года рождения.
Представителей НПУ проинформировали сообщили о соответствующих происшествиях, и обоих нарушителей вместе с детьми передали полиции.
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