



На Буковине нелегально хотели вывезти за границу двоих детей - 26.06.2018 11:15

Попытки вывезти из Украины двух несовершеннолетних детей через границу были пресечены сотрудниками пограничной службы Украины Черновицкого отряда.

Как отмечается, оба случая имели место на украинско-румынской границе, в пропускном пункте Порубное.

Что касается первого случая, то через границу в Румынию пытался провести девочку 2008 года рождения ее отец. Во время контроля мужчина предоставил сотрудникам Погранслужбы поддельное разрешение от матери на выаоз ребенка. Документ, якобы выданный Генеральным консульством Украины в Милане и заверенный у нотариуса, не соответстовал заявленным образцам разрешенных документов, а также имел признаки фальсификации.

В этом же пункте пропуска буковинка намеревалась вывезти за границу сына 2006 года рождения.

Представителей НПУ проинформировали сообщили о соответствующих происшествиях, и обоих нарушителей вместе с детьми передали полиции.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини