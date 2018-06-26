



На Хотинской троллейбус сломался из-за плохой дороги - 26.06.2018 10:29

Троллейбус с номером №302 сломался вчера, 25 июня, на улице Хотинской. В качестве аварии называют плохое состояние дорог в городе.

Публикация о происшествии появилась в социальной сети Facebook в сообществе "Чернівецький тролейбус".

Отмечается, что на место прибыл троллейбус технической помощи, который осуществил необходимые ремонтные работы. После этого машина №302 снова вышла на маршрут и продолжила свою работу без проблем.

Пользователи социальной сети отмечают, что по улице Хотинской дорожное покрытие находится в плачевном состоянии, и новый троллейбус маршрута №11, и старые машины, и даже автомобильный транспорт преодолевают данный участок дороги с видимыми усилиями. Авторы публикации призывают городские власти к ремонту дорог в городе.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини